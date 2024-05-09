壽險配發現金 連兩年僅一家

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壽險業近年發放現金股利

2026年之前，壽險獲利恐「看得到、吃不到」。因應接軌新制要強化資本結構，及目前債券多為評價損失等因素，壽險近年恐難發出大量現金股利，去年稅後獲利883億元，但今年至今僅合庫人壽宣布發放現金股利9.63億元，另外遠雄人壽、富邦人壽則公告盈餘轉增資，配發股票股利。

壽險業2026年將接軌負債會計IFRS17與新清償能力指標ICS，為強化資本，連兩年僅有一家壽險公告配息，即合庫人壽今年公告配發現金股利9.63億元，高於去年的3.58億元，也是今年首家、可能是唯一確定發現金股利者，合庫人壽同時也是目前壽險業唯一連續九年都發出現金股利的公司。

多家壽險已公告今年不配發股利，明年是接軌前最後一年，要配出現金亦有難度，壽險業者表示，希望撐過接軌前黑暗期，2026年後即有望「重生」。

今年有兩家壽險宣布發放股票股利，即富邦人壽股票股利共計75.89億元，也是前六大壽險目前唯一確定發放股利或股息者，去年並未發放現金或股票股利；另一家是遠雄人壽公告配發股票股利0.8元，配股總股數1億股，去年也配發股票股利每股0.8元，2022年則是配發現金股利每股1元、共12.43億元。

壽險業2022年因美國聯準會鷹式升息與俄烏戰爭，帳上股債未實現評價損失擴大，全年稅後純益下滑到1,461億元。加上多家壽險去年進行金融資產重分類，依保險局要求，重分類債券的跌價缺口扣除其他權益正值後，將全數提列特別盈餘公積，導致大部分壽險難以發出現金股利，僅合庫人壽配發3.58億元。

去年壽險持續受美國升息影響，帳上股債未實現評價損失波動劇烈，前三季原維持不錯的獲利動能，但第四季新台幣反轉急升，避險蒙受損失，導致全年整體稅後純益僅約883億元，創10年新低，今年還是僅合庫人壽宣布配發現金股利，發放率1.09％，高於去年的0.25％。