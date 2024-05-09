金控旗下壽險 多家規劃增資

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金控旗下壽險公司，今年多家規劃或已完成增資，包含第一金人壽增資5億元、台新人壽增資30億元、及臺銀人壽增資40億元，新光人壽今年除已完成的70億元現增外，仍規畫再增資125億元，加上發債80億元，另外如國泰人壽、富邦人壽則是發次債強化資本。

金控下中小型壽險第一季熱賣保單中，台新人壽外幣保單約占66％，較去年同期成長逾30％；第一金人壽外幣保單銷售狀況持續穩定成長；合庫人壽、臺銀人壽受惠新青安及房市熱絡，房貸壽險保費收入較去年成長。

第一金人壽今年為強化公司資本結構，因應發展及接軌新清償能力制度（ICS），今年有增資規劃，目前通過為5億元；臺銀人壽為接軌IFRS 17及ICS，與提升經營彈性，去年已辦現增60億元，今年預算規劃再現增40億元，並獲母公司臺灣金控及財政部同意，但仍須立法院審議通過；合庫人壽去年無增資，今年也無增資規劃；台新人壽則是現金增資30億元。

觀察金控壽險公司，第一季初步業績表現上，台新人壽2021年6月加入台新金控以來，轉型為壽險顧問、銀行保險與保經代的三大通路多元並進。今年首季總保費收入達105.69億元，較去年同期成長26.92％，外幣保單約占66％，較去年同期成長逾30％。

第一金人壽今年首季的新契約保費年成長幅度達119％。外幣保單更受惠於升息持續穩定成長；合庫人壽今年第一季整體保費收入不如去年，部分客戶減少外幣投資配置，但房貸壽險保費收入較去年成長，大多因為政府青年貸款政策，增加房市交易量。

臺銀人壽第一季傳統型保單以利變壽險成長幅度最大，較去年同期成長約1253％，利變壽險主打資產傳承需求，首年即提供高保障倍數的保障。其次是終身保險及健康險，分別較去年同期成長約16.75％及9.89％。