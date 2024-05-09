投信去年大賺138億 新高

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受惠全球股債雙漲，38家投信2023年獲利達138億元，創史上新高、年增率達29％，排名前二名的元大、國泰投信今年首季獲利續強，分別達8.2億元、5.8億元，年增率各45％、53％。法人分析，去年在股債雙漲的環境下，是主動式、被動式基金、國內外產品線完整的投信出線的主因。

根據各家財報顯示，去年稅後淨利前十大與2022年一樣，元大投信以25.5億元拿下龍頭寶座，國泰、安聯投信分別以17.7億元、17.1億元分居二、三名，野村、復華以11.4億元、10.6億元位居四、五名，群益、貝萊德、統一、中信、富邦投信也名列前十。

法人分析，去年股票資產反彈，主被動基金相對於個股也逐漸更獲存股投資人青睞，例如高股息ETF、跨國股票型、平衡型基金也在美國通膨降溫、升息放緩下得到成長空間，既有基金規模受價格與單位數的雙重推升，出現顯著的成長；債券ETF則是價格在歷史相對低位，但高債息成為最大吸引力，申購金額推動規模成長，對於產品線完整的資產管理業者成長均為有利因素。

國泰投信指出，去年獲利續創歷史新高，總管理資產規模達1.6兆元，居市場第一並創歷史新高，市占率23％，年增超過3成，基金受益人數超過221萬人，主要貢獻來自旗下多檔ETF，其中擁有125萬受益人，規模超過2,700多億元的國泰永續高股息，去年增加1,118.3億元。

中信投信表示，去年資產規模年增達1,750億元創新高，因此推升公司營收創新高、年增達23％。其中境內基金、全權委託、境外基金總代理皆有所成長，規模增量主要來自於ETF、貢獻80％；貨幣基金及高毛利的主動基金（如越南及多重資產）同步成長也有所貢獻，去年公募基金規模達4,998.7億元、年成長51.3％，全委去年規模達639.4億元、年成長3.4％。