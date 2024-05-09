中租控股 否認今年發行GDR

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中租-KY的外資股東愈賣愈多，股價重挫，市場出現不少揣測，如中租5月要發GDR（海外存託憑證），外資賣舊換新，對此，中租控股表示，今年不會發GDR。中租控股8日亦公布前十大股東，第一大隸屬於辜仲立家族的「中實投資」，持股已超過原先的第一大股東─TFO環球市場基金。

繼7日外資賣超中租—KY逾1萬張後，8日外資賣超更逾2.6萬張，使股價開盤後一度被打至跌停，即使被打開，跌幅依然逾9.5％。由於外資持有中租-KY比重逾64％，外資動向常常左右中租-KY走向，依過去經驗顯示，通常要等外資出脫完畢後才會止穩，股價常會超跌。

對於外界臆測外資大賣股，原因是中租控股將在5月底發行GDR，外資賣老股可壓低GDR的發行價格，然後再去買較低價的新股；對這項臆測，中租控股策略長廖英智否認說，中租控股今年不會發GDR。

中租控股今年營運雖具挑戰，內部對今年業務預期仍可穩健成長，針對第一季合併稅後純益58.15億元，每股稅後盈餘3.6元，年減16％。廖英智表示，主要是今年「大陸財政返還」延遲入帳所致，本業獲利並未衰退，主要三地業務發展，台灣、大陸今年可低度成長，東協地區則有二位數以上成長率。

因外資大賣超，中租-KY股價8日大量收黑，成交量4萬2,503張，創一年來最大量，盤中價格151.5元則創近一年新低，最後以152元作收，和近一年高價227.5元相比，股價已回檔33％，本益比降至10.71倍。

中租-KY股價還含息6.5元及0.2元股票股利，前十大股東中變化不大，只是排名順序略變，辜仲立家族的「中實投資」成為中租-KY第一大股東，持股5萬3,186張，超過群益金鼎證券受託保管TFO環球市場基金投資專戶的5萬3,047張。