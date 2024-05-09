花旗台灣 推動台墨經貿商機

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因應客戶需求及推動台墨貿易投資熱潮，花旗（台灣）與花旗（墨西哥）團隊日前於台北共同舉辦「企業客戶論壇—供應鏈重組下墨西哥市場與投資展望面面觀」。

花旗（台灣）銀行董事暨花旗集團台灣區總裁長安孚達（Aftab Ahmed）、花旗（台灣）銀行的企業金融處負責人汪曙倩等多位花旗主管共同出席；花旗（墨西哥）跨國企業金融部負責人German Heberling以及花旗北美跨國企業金融部Thad A. Garrison分別自墨西哥、美國飛抵台灣，聯袂為研討會開場；在台駐節逾六年的墨西哥商務暨文化辦事處長Martin Torres也受邀參與論壇。

中美貿易爭端持續升溫、地緣政治風險加劇的全球政治經濟情勢下，墨西哥已成為台灣企業進軍美國市場或持續加碼投資在美發展，建立「近岸外包（Nearshoring）」供應鏈的最佳市場。根據經濟部資料，2023年墨國為台灣第18大貿易夥伴，投資台商估計已超過300家，橫跨雲端或工業用伺服器、電腦、LED 電視組裝、汽車零配件等產業；台墨雙邊貿易總值，已從2021年的53.86億美元成長到2023年的63.68億美元，漲幅超過18％。

安孚達強調，墨西哥已晉升為美國最大的貿易夥伴，對於以美國市場為目標的企業，墨西哥更具備成為這些企業建立近岸外包供應鏈的優勢，包括能達到縮短交貨期、降低運輸成本及即時庫存管理等目標。花旗在墨西哥擁有龐大的業務與網絡，花旗有絕對優勢，協助客戶滿足在墨西哥建立近岸外包供應鏈的需求。

花旗（台灣）銀行的企業金融處負責人汪曙倩指出，「Close to Home」逐漸成為供應鏈管理新趨勢，鄰近美國市場的墨西哥，在廠商兼顧風險與成本的考量下，脫穎而出。花旗全球團隊以「One Citi」的絕佳默契與專業，一天24小時、全年無休為客戶提供最即時的服務。