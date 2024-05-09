佳世達：低谷過 營運逐季成長

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佳世達近六個季度營收獲利

佳世達8日舉行法說會，董事長陳其宏表示，產業庫存效應遞延，網通產業衰退、工業電腦也修正，從去年下半年到今年第一季都處於谷底。不過後續展望轉趨樂觀，第一季低點已經過去，第二季能見度不錯，醫療事業、資訊產品持續成長，工業電腦、AIoT、網通會逐季恢復，今年營運可望逐季成長。

陳其宏表示，去年下半年全球景氣恢復速度不如預期，產業庫存效應遞延，網通衰退、工業電腦也修正，從去年下半年到今年第一季都處於谷底。第一季是今年營運谷底，營收、獲利相比去年同期都下降，低點已經過去，第二季能見度不錯，會比第一季好，有信心接下來逐季成長，而且成長速度要加快，營收獲利要重新回到高點。

總經理黃漢州表示，第二季是傳統淡季，目前看來顯示器市場需求保守，透過產品組合調整，仍有機會成長。商用市場還沒恢復，網通和智能方案事業還在調整。醫療事業、明基醫院展望樂觀，醫材持續擴展海外市場佈局。智能方案事業群旗下公司積極參加展覽，擴展新商機，網通事業拓展新興市場商機。

至於海外佈局方面，黃漢州表示，集團在越南投資腳步加速，年底美國總統大選之後有更多不確定性，越南廠產能和成熟度持續提高，產能會逐季上升、營業費用下降。三大生產基地在台灣、大陸、和越南，在美國、歐洲都有小型組裝廠，會應客戶需求做簡單的組裝，未來應客戶需求不排除繼續擴點。

佳世達第一季合併營收約469.14億元，年減7％、季減7％，毛利率約16％，營業利益約9.27億元，年減31％、季增7％，稅後純益約2.57億元，年減21％、季減40％，每股純益約0.13元，寫下近4年來的單季低點。在各事業表現方面，顯示器營收年增7％，營業毛利率和營業淨利率及營業淨利金額均較去年同期上升，醫療事業營收年增3％，智能方案事業營收年減8％，營業毛利率和營業淨利率都較去年同期下降，網通事業因客戶端調整庫存影響，營收年減34％，營業淨利也較去年同期下降。