宏碁IPO老虎隊 4月業績齊揚

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宏碁集團旗下IPO子公司4月營收動能同步走升，包括建碁、展碁國際、倚天酷碁─創、海柏特及宏碁智醫等，繼第一季展現成長動能後，步入第二季初始、亦皆有雙位數年增的業績表現。

今年積極推展工業電腦應用業務的建碁，4月營收續站高檔、達6.19億元，年增逾23％，寫下2006年來同期新高之際，今年前四個月累計營收亦以年增32.12％、21.99億元，創19年來同期新高。

建碁首季營收亦有年季雙增表現，毛利率7.9％、營益率3.96％，較前三季回升，雖略較去年同期下滑，但受惠業外挹注、稅後純益0.75億元，同樣年季雙增，每股稅後純益0.98元，為近十季以來高點。

另積極擴展多元代理及AI商機的展碁，4月合併營收亦有年增一成以上、達18.83億元的同期新高表現，前四個月累積營收73.93億元，年增7.32％，站歷史次高。展碁在納入代理AI伺服器產品之銷售業務後，可望為其後續營收規模帶來正向效益，展碁也持續推升在含括AI應用、資安等軟體代理業務動能，續拚獲利能力加溫。

此外，與PC及消費性電子產業連動性較高的倚天酷碁─創及海柏特，在前一波季底高峰後，4月營收動能雖同樣回檔，分別達1.67億元及0.89億元，但也以22.4％及58.1％的年增幅，同步站同期新高。累計營收各為7.4億元、3.88億元，年增34％、44％，雙雙創高。

倚天酷碁─創於第一季適逢傳統淡季，但受惠部分業外及匯兌帶來的挹注，在雙率小幅走緩之際，稅後純益0.14億元，仍守住年正成長，單季稅後每股純益0.23元，同步寫下歷年同期新高。

宏碁遊戲4月合併營收3.41億元、年增18.4％，惟累計營收仍在去年高基期下，年減17.5％、收斂至15.58億元。