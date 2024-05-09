威剛Q1毛利率、本業獲利創高

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受惠低價庫存效益發酵，記憶體模組大廠威剛第一季毛利率26.43％、營業利益15.47億元，同步改寫單季歷史高點，稅後純益年暴增17倍，每股稅後純益（EPS）3.62元，也登上近11個季度以來高點。

在記憶體景氣上升格局下，威剛預期，2024年本業獲利將大步走揚，全年度營運績效與毛利率將挑戰新猷。

威剛董事會8日通過2024年首季財報，單季毛利率較2023年同期大增近15個百分點，並季增逾6個百分點達26.43％，創單季新高。

同步推升營業利益年跳增36倍，季增43.87％達15.47億元，刷新單季本業獲利紀錄。

除此之外，第一季營業利益率14.21％及稅前純益14.78億元，站上歷史次高。第一季稅後純益較2023年同期躍升17.6倍，達10.59億元，季增45.51％。以加權平均股數2.93億股計算，每股稅後純益（EPS）3.62元。

展望記憶體市況，威剛認為，全球掀起AI浪潮將推動今、明兩年記憶體進入供不應求階段。

目前所及的AI需求都只是剛起步，隨著AI PC、AI手機等硬體與軟體快速生成，雲端運算擴張至邊緣運算，預期上游原廠產能增加的腳步恐將追不上全球AI需求擴張的速度。

因應下半年傳統旺季與新產品需求興起，威剛未來營運策略除了持續高精準進行庫存佈局與調控，也將自第三季起推出AI相關應用產品，搶占未來龐大商機。