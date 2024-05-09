力積電日本廠擬提前投產

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力積電與SBI控股在日本宮城縣將合建新廠，日前SBI控股會長北尾吉孝透露有意將新廠生產時間提前1年，近日宮城縣知事村井嘉浩也表示，將優先考慮他們的意向並展開因應，對此，力積電表示，對建廠是否提前沒有評論，但力積電未來對該廠提供技術援助將全力協助。

力積電去年10月宣前進日本布局，並與日本金融集團SBI控股（SBI Holdings）、日本宮城縣以及JSMC簽訂合作備忘錄，確認合資JSMC首座晶圓廠將建置在日本宮城縣黑川區大衡村的北仙台第二中央工業園區。

至於雙方的合作模式是，日方將負責籌資，而力積電則是提供建廠協助及未來半導體晶圓廠的技術支援，且力積電獲得的授權金將再投入合資的JSMC公司。

近日SBI控股會長兼社長北尾吉孝與宮城縣知事村井嘉浩5月2日均出席力積電銅鑼新廠啟用典禮。北尾吉孝當時即已透露有意將宮城縣大橫村的晶圓廠建置完及及投產時間從原本預計的2027年提前一年至2026年。

而宮城縣知事村井嘉浩近日也對此表示，將優先考慮他們的意向並展開因應。

對此，力積電則是表示，對於建廠時程是否提前，公司沒有評論，但未來隨著建廠進度將持續和日方保持討論，針對建廠及生產技術提出協助並全力配合。

國內供應鏈人士指出，據了解，日本金融集團SBI控股負責此次建廠的籌資及爭取日本政府的補助，但目前籌資進度及日本政府的補助金額並沒有明確的規劃傳出，該廠能否順利提前一年，其關鍵恐怕還是需視日方籌資情況而定。