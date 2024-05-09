TXOne B輪增資獲16.5億

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全球工控資安廠商睿控網安（TXOne Networks）8日宣布，B輪增資總共募得5,100萬美元約合新台幣16.5億元，除了B輪的領投投資者閎鼎資本之外，和碩集團、中華開發、群創開發貳創投、大亞集團，及其他B輪投資者，都繼續加碼。

另亦首度加入台灣投資者台杉投資、高林實業、和益化學工業、厚實策略投資有限合夥、及統一國際開發企業。台灣以外地區投資者包括應材創投、工業技術投資公司（ITIC-Taiwan）的聯合基金。

睿控網安在2021年8月完成A輪募資，並於2022年8月宣布B輪募資。睿控已與製造業龍頭及關鍵基礎設施營運商合作開發實用且對工業營運環境友善的資安防禦來保護工業控制系統（ICS）、與營運技術（OT），獲得全球3,600多家企業機構青睞，遍及半導體、汽車、製藥、食品與飲料、公共運輸、水電公共設施、電子、醫療、礦業與金屬、石油與天然氣、及航太業，奠立堅實的B2B資安聯盟生態系。

閎鼎資本（TGVest Capital）董事長鄭敦謙表示，這次參與睿控網安B輪增資，主要看好TXOne Networks領先的『OT零信任』（OT Zero Trust）資安策略，使得TXOne Networks在全球網路資安領域獨樹一格。

睿控網安執行長劉榮太認為，能在B輪增資當中成功募集5,100萬美元，突顯投資者對TXOne Networks的願景與潛力具信心。