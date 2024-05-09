NCC新委員同意權 恐成i16年底上市變數？

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立法院審議NCC四位新任委員，國民黨立院黨團7日在程序委員會封殺NCC人事同意權案，是否影響NCC後續運作？行政院提名NCC主委、現任副主委翁柏宗8日表示，新任委員若未順利提名通過、任期屆滿的委員又不續任，屆時，需要委員會過半委員通過的議案，可能就會因為委員人數不足而無法決議。

翁柏宗表示，相關業務像是今年底iPhone 16新機上市前的形式審驗，可能會受到影響。iPhone新機年底是否因此無法如期上市？引起果粉關注。

NCC指出，電信管制射頻器材製造、電信管制射頻器材進口，都需經過NCC委員會，包括市售具備無線射頻功能（Wi-Fi或藍芽）產品均屬電信管制射頻器材，依法須符合技術規範，經審驗合格才能販賣。例如，尚未取得形式認證之新款手機，第一支手機要進來台灣前需做形式認證，並申請射頻器材進口證，此證需經過委員會確認。

惟據了解，手機進口相關認證事宜目前是由NCC北區、中區、及南區監理處負責，再提送每周三委員會議「確認」，截至目前，委員會鮮少針對新手機認證「實質審查」，換言之，每年數百款新機在台上市，因為在NCC委員會「卡關」而無法上市的，截至目前還未曾有過案例。市場人士分析，儘管NCC的四位委員同意權尚在審查中，但不致影響也不應該影響NCC日常運作的監理作業，包括手機上市前的形式認證。

行政院4月底提名翁柏宗、台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯及NCC平台事業管理處處長詹懿廉等四人為NCC新任委員，並指定翁柏宗為主委，陳炳宏為副主任，任期均自今年8月1日起至2028年7月31日止。