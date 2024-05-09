歐課雙反稅 我不銹鋼廠豁免

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歐盟委員會對原產於印尼的不銹鋼冷軋板材擴大課徵反傾銷與反補貼關稅，將台灣、越南、土耳其等國的進口材料也列入，不過台灣六家業者燁聯、唐榮等不銹鋼大廠獲得豁免，有望受惠。

不銹鋼廠高層指出，台灣出口歐盟本來就依據配額規定接單，豁免後台灣、越南、土耳其業者在出口接單上，較不會做價格的惡性競爭。

世界各國紛紛開始針對進口鋼鐵製品進行反傾銷調查，歐盟也不例外，7日歐盟委員會發布二項規例，將對來源是印尼的進口不銹鋼冷軋平板產品實施的反傾銷及反補貼措施，擴大到台灣、土耳其及越南的進口不銹鋼冷軋平板產品。根據現行規例，歐盟的反傾銷稅稅率為19.3％，反補貼稅率則為20.5％。

歐盟委員會表示，此舉是為了「確定它們是否是由在印尼熔化和澆注的鋼材製成的」，也將採取一切必要行動消除任何規避風險。而歐洲鋼鐵協會則表示，歐盟的新措施可避免人為從印尼進口廉價、傾銷和補貼的半成品（不銹鋼板和熱軋捲板），不讓這些產品自由進入歐洲市場，危及歐洲不銹鋼行業。

國內包括燁聯、唐榮等六家不銹鋼廠多數在去年已接受歐盟調查，並於今年3月的初判中取得豁免，終判將於11日公布。國內不銹鋼廠高層表示，歐盟的這項新措施其實對於國內出口到歐洲的不銹鋼廠有利，因此可以看到4、5月出口已經出現緩慢回溫，雖然目前不銹鋼市況仍低迷，需求還未見復甦，但台灣出口歐盟本來就依據配額規定接單，豁免後台灣、越南和土耳其在出口接單上較不會做價格的惡性競爭。