全家首季淨利 年增逾3成

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全家便利商店8日公布第一季財報，合併營收248.8億元、年增7.57％，稅後純益2.6億元、年增32.1％，每股稅後純益（EPS）達1.17元，較去年同期增加0.29元。

全家指出，今年首季業績成長主要受惠於便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售成長，加上持續拓點挹注。全家截至第一季底全台店數達4,240店。

全家轉投資獲利挹注主要來自於支援本業的福比麵包、晉欣食品、全台物流，已正式登錄興櫃的餐飲事業「全家國際餐飲」，營收獲利雙成長，創下同期新高，旗下四品牌總店數為68家。

全家指出，便利商店本業成長穩健，主要歸因於差異化鮮食策略持續奏效，第一季業績年增15％，占整體營收比重突破35％，其中泛鮮食的自助熟食區成長力道最為強勁，業績年增逾3成。

全家三年前發動新型態熟食區策略以來，以中西炸烤物多元化商組，成功創造商圈個店差異特色，目前已突破千店；去年底再推出南洋酸辣燙「馬尚煮」，開拓東南亞口味新市場，為熟食區多元化再下一城。

深耕會員經濟，全家指出，人數率先突破1,750萬人，並持續提升「Fa點」便民價值，周三會員日的常態行銷操作已養成定著，3月底年度點數到期前加碼推出百家品牌跨界兌點活動，並可於全台店舖及全盈＋PAY逾14萬指定特店折抵消費，助攻點數經濟活絡，月均兌點人次成長1成，會員營收占比穩定維持5成。

展望第二季，全家表示，將進入便利商店傳統營運高峰，夏季型商品如Let’s cafe、私品茶、Fami!ce霜淇淋、冰品飲品皆陸續推出話題新品，會員app將針對分眾化需求推出新功能，並掌握清明連假、母親節、端午節等節慶商機。