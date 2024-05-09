新潤卡位北士科 百億大案來了

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新潤興業位於台北市北士科園區「士科大院」8日正式公開，總銷120多億元，可分回金額達77億元。新潤興業董事長郭長庚表示，這是新洲美段的「首發案」，為符合客戶購買能力，推出優惠付款方案，預計2027年後完工入帳；新潤副總經理蔣秀婷表示，今年新潤可望有五大案完工，總銷達132.5億元，其中部分新案可能跨年度在2025年交屋認列，看好新潤今年業績表現。

新潤8日除公開「士科大院」，並公布第一季財報，合併營收9.68億元、年增2.1倍，稅後純益1.3億元，每股稅後純益（EPS）達0.87元，較去年獲利雙雙成長近3倍。

蔣秀婷表示，新潤年度大案「士科大院」總銷逾120億元，可分回約77億元，以26～53坪為主力，為提供住戶享受自然水岸生活，新潤也砸下1,360多萬元，從義大利買下一艘150年歷史老字號船廠Cranchi Yachts集團的遊艇，直接搬到接待中心大門口展示，將來交屋後將供住戶有條件使用。

蔣秀婷表示，2024年新潤預計可完工新案有五筆，包括泰山「新潤A5」、淡水「新潤心苑」、蘆竹「新潤麗蒔」、新莊「新知商辦大樓」、南港「擎天森林」，合計分回總銷金額達132.5億元，其中「擎天森林」會跨年度至2025年交屋認列，營運表現可期。

此外，2025年預定完工交屋新案包括土城「新潤青樺」、林口「新潤Double」二大案；2026至2027年，預定完工交屋新案為新莊「森中央」、板橋「新潤RIVER ONE」、北投「士科大院」，累計2025至2027年完工總銷金額達210億元。