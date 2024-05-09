台中首座捷運宅 個人戶搶標

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台中首座捷運共構宅「冠德文心綻」8日舉辦標售開標，釋出10樓至26樓共12戶物件，面積在35至52坪間，所有標的均配備車位，共吸引20封有效標單參與投標，最後成功標脫9戶，標脫率75％，標脫單價在50萬至60萬元間，整體溢價率約9.2％、最高溢價率22.6％，為中市府進帳約2.4億元。值得一提的是，本次捷運宅的買家全數為自然人，無任何法人參與投標。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中捷運綠線文華高中站聯開案「冠德文心綻」，屋齡約三年，是台中首宗捷運共構聯開案，對中部捷運宅發展具有指標意義。本次標售的戶別底價單價落在4、5字頭，與周邊的七期、水湳新案動輒7字頭以上的高單價相較，價格相對平實，因此吸引買家搶進，尤其是中低樓層的相對低單價戶別，民眾追價意願高，溢價表現也優於高樓層戶別，使社區的成交均價穩坐5、6字頭。

本次標售不僅標封數較去年底增加，自然人參與程度也遠較上次熱絡。去年底標售時17封標單中，逾8成都是台灣金聯一家公司投標，只有3封標單為自然人投標；本次標售，法人則全數退場，由自然人包辦所有標單，兩次標售的買家背景大不相同。

陳定中指出，平均地權條例的私法人購置住宅許可制上路後，限縮私法人參加聯開案標售的彈性，但因法規明定台灣金聯免經許可就能購買住宅，因此上回標售時，成為唯一參與投標的法人單位及最大贏家；然而受輿論影響，台灣金聯已聲明不參與本次標售投標，也讓自然人買家更有機會買到理想的物件。