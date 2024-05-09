螺絲出口墨西哥 可望升溫

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墨西哥接連對大陸進口的螺絲課徵臨時反傾銷稅，有利台灣螺絲業者出口接單。台灣螺絲業者研判，少了大陸產品的低價競爭，台灣螺絲外銷墨國價格應能維持在可接受的水準，出口總值可望回升，對於螺絲業者來說也有幫助。

據統計，今年第一季台灣螺絲出口到墨西哥呈「量增價跌」，總出口量達到8,800噸、年增27％，不過價格每公斤4.16美元、年減5.23％。

業者認為去年底墨西哥對大陸進口的螺絲課徵8.02％至48.08％的臨時反傾銷稅，今年4月23日起再對大陸螺栓與螺帽課徵35％臨時關稅，為期二年，有利國內業者出口。

台灣螺絲出口近年一直受到大陸的低價競爭影響，不過近期各國陸續對大陸鋼品祭出關稅壁壘後，台灣產品出口量也開始回升，例如墨西哥去年12月23日起就對大陸鋼製螺栓課徵8.02％到48.08％的臨時反傾銷稅。

今年4月23日起再對大陸螺栓與螺帽課徵35％臨時關稅，為期二年。

此舉讓台灣螺絲出口到墨西哥的量開始增加。據統計，今年第一季台灣螺絲出口到墨西哥總量為8,800噸、年增27％，其中3月出口量飆上3,782噸，不僅年增47.6％，與2月相比更增加79％。不過在出口價格上，今年第一季每公斤為4.16美元，年減5.23％。

去年台灣螺絲出口墨西哥總量共3.15萬噸、年減5.12％，出口價格為每公斤4.31美元、年增8.13％，連續九年漲價；出口總值1.36億萬美元、年減2.31％。