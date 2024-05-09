看好觀光破冰 寶得利重啟兩岸布局 H2有盈面

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以一條龍模式兼營精品珠寶購物與陸客團業務的寶得利看好520後兩岸觀光可望解凍，已積極於兩岸重啟布局，繼去年3月於台北中山區開出艾伊昶百貨後，今年6月將分別在高雄左營、福建平潭分別再開出以珠寶為主的精品購物店。寶得利董事長張雅琍8日表示，新據點開始營運加上既有營業據點貢獻，7、8月有望打平，公司力拚下半年轉盈。

寶得利過去以陸客團為主要客源，兩岸交流暢旺時每月接待陸客近3,000團，兩岸關係永冰封後業績雪崩下滑，惟這期間寶得利成功開拓韓國、東南亞與越南團客。若兩岸觀光破冰，自將使寶得利營運添翼，並慢慢重回正軌。

寶得利在馬來西亞有三個店點，主力產品分別是在地特產與食品、珠寶、生活寢具，因碰到疫情僅土產店正常營運，另二店點僅局部開放且團量甚少。由於大陸已開放團客赴馬國旅遊，生活寢具店5月正式開幕，俟三店點全開後將陸續展現效益。

寶得利2023年6月底持股25％投資入股開在平潭的台灣產品免稅商城，占地6,000坪共有二層樓，去年先開出第一層，今年6月將開出第二層，將成為全大陸唯一可提供跨境電商業務的平台。張雅俐表示，寶得利已在附近租下300坪店面將開設珠寶店，預計10月1日正式營運。

另一方面，寶得利股價近11個交易日飆漲逾6成、達注意交易資訊標準，寶得利公告自結3月合併營收4,354萬元，月增78.64％、年增2.27倍，稅後純損229萬元，每股純損0.02元；累計今年2～3月稅後純損460萬元，每股純損0.03元。