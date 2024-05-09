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大金空調 強打母親節幸福優惠

5月底前購買空氣清淨機全系列、強力乾衣除濕機，現折1,000元

  • 工商時報 黃台中 吳雅如
●大金代言人蘇小軒強力推薦大金閃流放電空氣清淨機。圖／業者提供
●大金代言人蘇小軒強力推薦大金閃流放電空氣清淨機。圖／業者提供

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「全球好空氣專家」大金空調，除菌抗病毒、防霉運轉、溫濕雙控，全方位的清淨功能，為日常帶來更健康舒適的生活空間。母親節幸福優惠，即日起至5月31日前，購買大金空氣清淨機全系列、大金強力乾衣除濕機，可現折1,000元，大金除濕機另外享有政府貨物稅退稅1,200元／台。

大金閃流空氣清淨機，全系列採用日本先進閃流放電技術，強力分解去除空氣中的六大漂浮物質：過敏物質、化學氣體、異味、灰塵及病菌、病毒，對新冠病毒株有強大抑制活性效果。

今年全新推出新產品，分別為空氣清淨除濕機JPF24ASCT（鐵灰色），與兩款除濕機：JP24ASCT-H（淺灰色）、JP24ASCT-N（淡金色）、MCK70VSCT-W清淨機。新款空氣清淨除溼機可透過指示燈，用五種顏色細緻顯現當下空氣品質，一目了然。主動離子技術，透過電漿放電將離子釋放到空氣中，與空氣結合後可強力氧化分解空氣中細菌和過敏原。新款除濕機採用LED觸控操作面板，機體的高度約58公分，好收納卻有大除濕量，額定除濕量12L／天相當於24瓶500毫升的寶特瓶，1級能效，高效除濕不耗電，長時間開啟打擊濕氣。頂級保濕雙重閃流放電清淨機，採用業界首創TAFU長效濾網，效率提升1.4倍，長達十年不用更換。

大金歡慶成立百年多重感恩回饋，買大金送大金，即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調一對一到一對四全系列機型，可享每組現金回饋最高5,000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7,000元，還可以申請政府節能補助3000元／組，貨物稅退稅2,000元／組，最高可省12,000元，超划算。

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