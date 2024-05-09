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晶睿通訊攜手好食好事 響應地球日

  • 工商時報 吳俊儀
●晶睿通訊與好食好事基金會所輔導的六家永續食農品牌聯手推出綠色市集，展售多元環保友善產品。圖／晶睿通訊提供
●晶睿通訊與好食好事基金會所輔導的六家永續食農品牌聯手推出綠色市集，展售多元環保友善產品。圖／晶睿通訊提供

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晶睿通訊與好食好事基金會合作，日前舉辦「晶睿地球日」品牌活動，積極響應世界地球日，活動的目標是凝聚晶睿通訊的同仁們，深化對永續使命的認同與實踐。

活動內容包括節能關懷、綠色市集和永續講堂三大主題。

晶睿通訊邀請好食好事基金會及其旗下六家永續食農品牌，共同參與活動。透過這些參與者的設攤宣傳，吸引超過千人的參與，成功傳遞永續理念，並呼籲大家為綠色未來發聲。

晶睿通訊全球行銷處處長暨發言人謝邦彥表示，很榮幸與好食好事基金會及旗下永續品牌共同倡議地球日，這次活動的目的是啟發同仁認識永續生活，以實際行動支持減碳減塑，落實對地球的愛護，企業永續是品牌發展的一環，持續透過品牌活動灌輸ESG理念，潛移默化地培養同仁的永續意識。

除了內部長期實施的節能環保與關懷行動外，晶睿與好食好事基金會合作的六家永續食農品牌推出了綠色市集，展售多元環保友善產品。

這些品牌包括通利水產的「壹顆蜆」、向天歌的「鵝鋪子」、雷打石、原味千尋、長日咖啡和咱兜ㄟ養雞場。激勵同仁選擇環保友善的產品，並倡導不使用一次性餐具，持續傳遞企業綠色理念。

活動還舉辦了永續講座，由晶睿的謝邦彥和好食好事基金會執行長陳茂嘉主講，他們分享了各自領域的永續經營心法，以此傳遞正向影響力，晶睿通訊不斷深化企業價值與永續使命的傳遞，同時致力參與RE100倡議，實現永續發展目標，走出創新獨有的永續安防品牌道路。

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