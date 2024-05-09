晶睿通訊攜手好食好事 響應地球日

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晶睿通訊與好食好事基金會合作，日前舉辦「晶睿地球日」品牌活動，積極響應世界地球日，活動的目標是凝聚晶睿通訊的同仁們，深化對永續使命的認同與實踐。

活動內容包括節能關懷、綠色市集和永續講堂三大主題。

晶睿通訊邀請好食好事基金會及其旗下六家永續食農品牌，共同參與活動。透過這些參與者的設攤宣傳，吸引超過千人的參與，成功傳遞永續理念，並呼籲大家為綠色未來發聲。

晶睿通訊全球行銷處處長暨發言人謝邦彥表示，很榮幸與好食好事基金會及旗下永續品牌共同倡議地球日，這次活動的目的是啟發同仁認識永續生活，以實際行動支持減碳減塑，落實對地球的愛護，企業永續是品牌發展的一環，持續透過品牌活動灌輸ESG理念，潛移默化地培養同仁的永續意識。

除了內部長期實施的節能環保與關懷行動外，晶睿與好食好事基金會合作的六家永續食農品牌推出了綠色市集，展售多元環保友善產品。

這些品牌包括通利水產的「壹顆蜆」、向天歌的「鵝鋪子」、雷打石、原味千尋、長日咖啡和咱兜ㄟ養雞場。激勵同仁選擇環保友善的產品，並倡導不使用一次性餐具，持續傳遞企業綠色理念。

活動還舉辦了永續講座，由晶睿的謝邦彥和好食好事基金會執行長陳茂嘉主講，他們分享了各自領域的永續經營心法，以此傳遞正向影響力，晶睿通訊不斷深化企業價值與永續使命的傳遞，同時致力參與RE100倡議，實現永續發展目標，走出創新獨有的永續安防品牌道路。