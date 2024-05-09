2024 TEL機器人大賽 獎金、補助款逾百萬

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亞洲最大半導體製造設備商Tokyo Electron（TEL）台灣子公司－東京威力科創，基於推動科學與創新應用的精神，連續九年舉辦「東京威力科創機器人大賽／TEL Robot Combat」。今年同樣祭出高額獎金、補助款超過百萬元，邀請各地大專院校生一同來挑戰。

今年將延續上屆高挑戰性的比賽主軸「飛盤投擲」，參賽隊伍設計並製作一款具有投擲能力的機器人，將飛盤投入網框獲取積分，對機器人的掌握度、移動能力、精準度與穩定度都是一大考驗。決賽將於12月7日（周六）高雄駁二藝術特區盛大開戰，超過400坪的巨大賽場就是機器人一較高下的精采擂台，東京威力科創秉持推廣科學教育的理念，提供高額獎金，不僅優勝隊伍可獲得，只要入選決賽，每隊都有4萬元的材料補助費。指定時間內完成報名，還有機會拿早鳥禮，電競螢幕、電競耳機、多功能行動電源等大獎，等你帶回家。

TEL Robot Combat結合學習及實作，特邀東京威力科創工程部門高階主管擔任裁判，參賽同學將可獲得來自業界多年經驗的寶貴建議，還有相關領域知名教授擔任裁判及顧問團，產學合作意義非凡。詳情請上活動官網（http://teltwrobotcombat.rs-event.com.tw/）查詢。