IFRS公布永續揭露準則 定2026永續元年

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KPMG安侯建業執業會計師陳燕慧指出，IFRS基金會制定永續揭露準則的進程上，首先在2023年6月公告永續相關財務資訊揭露之一般規定（IFRS S1），以及氣候相關揭露（IFRS S2）等2項準則，我國金管會也緊跟在後，於2023年8月17日發布我國接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則藍圖，並且將2026年定為永續元年。

陳燕慧解釋，現行永續相關資訊與IFRS永續揭露準則兩者之間，仍有些許差異，例如報告書出具期限與財報不同，現行報告書組織邊界與財報邊界不一致，大多數公司未曾執行將永續風險連結至未來現金流量的情境模擬分析等面向。因此在2026年新制即將上路前，陳燕慧提醒企業一定要做好幾大類準備工作。

陳燕慧介紹，首先，企業應了解目前規範與IFRS永續揭露準則規定到底有何差異；並且確實掌握IFRS永續揭露準則規定將如何影響企業。再者，企業應決定要納入永續揭露報導的主題。第三，企業應評估流程、控制環境、數據模型和策略的完備程度。

第四，企業應設計未來呈現報導的格式，並且預先準備相關管理方式改變的訓練和支援能力。第五，企業應評估控制環境、數據品質以及是否有足夠文件，用以支持確信作業，以產出正確、合規的確信。陳燕慧最後總結，產製永續揭露準則是從法遵，財會，內部稽核到風險管理，各團隊都不能置身事外的重大任務，唯有通力合作，才能通過這個未來的挑戰。

在下半場座談時，瑞儀光電行政中心資深副總經理張紋祥介紹，2022年時公司將「企業社會責任委員會」更名為「永續發展委員會」，由4位獨立董事擔任指導委員，並增設組別以具體追蹤重大永續事項的達成率。在盤點集團風險項目時，公司總結地緣政治衝突為最顯著的風險之一，故立即展開全球化布局，以因應地緣政治風險；2023年起陸續在芬蘭、德國與越南展開布局。

台橡執行長蔡偉強則指出，當外有全球經濟不確定性，內有產品組合高度集中汽車輪胎製品及亞洲市場，同時，面對化工人才招募不易，各種挑戰紛至沓來。公司的永續解方是清楚了解自身定位，透過創新的解決方案，專注創造永續價值與收益；並透過財務與非財務雙重指標，更加完整地呈現公司的轉型成果。

最後發表經驗的群創光電永續長彭峻豪則指出，群創已在2023年完成43家子公司的溫室氣體盤查及確信，較金管會要求的2027年目標大幅提前達陣。彭峻豪介紹，群創以數位轉型作為工具，在永續治理的成果近年不斷向上提升，由於ESG評鑑的永續績效達標，相關連結貸款的約定年利率可獲減碼，還可望吸引更多來自資本市場的資金，皆有利於長期股東權益。