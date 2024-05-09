華新醫材引領口罩業走向環保革命

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在全球持續關注環境可持續發展的當下，台灣的華新醫材集團以創新技術和環保使命，在經濟部、環境部、紡研所及不織布公會幫助下，結合同業共同引領口罩產業邁向了一場環保革命。集團董事長鄭永柱指出，在2020年COVID-19疫情爆發之初，台灣面臨著巨大的口罩需求壓力。為了快速迎合市場需求，華新醫材集團與政府、工具機公會、紡研所、不織布公會以及口罩業者等多方合作，共同提高了國內口罩的產量，實現了在三個月內從每日458萬片到每日2千萬片的4倍以上驚人增長，也共同創造台灣成為全球防疫典範及口罩奇蹟。

然而，隨著口罩需求量的增加，帶來了新的環境挑戰。根據綠色和平估算，2020年2月至5月間，台灣消耗了約13億片醫用口罩，導致約5,500公噸的一般性垃圾產生。全球每月使用的一次性口罩更高達2千億片，其中約有50億片（約2.5％）口罩流入海洋，對環境造成了嚴重污染，深感遺憾。

2024年是華新醫材集團的50周年，為了應對這一挑戰，華新與數家同業決定爭取政府及公會支持率先行動，將口罩產業朝著更環保的方向轉變，華新年初已完成口罩的材料統一為可回收的聚丙烯（PP），並使用可回收的材料作為耳帶和鼻線，也積極推動「口罩回收系統」，將口罩轉化再生為塑膠粒子，再利用於製造其他生活和工業用品，例如：口罩收納盒、衣架及塑膠棧板等，從而減少對新資源依賴，並減少碳排放量。

鄭永柱董事長表示，環保口罩回收再生不僅可以降低口罩的碳排放量，更有助於創造更為可持續的口罩生產和使用模式，公司正在積極與國內外產業、各大通路及醫療體系等機構合作，推廣可回收環保口罩的使用及回收再生，以實現更為永續、環保的生活環境。

華新響應政府環保政策於2000年起陸續增置節電器及磁懸浮冰水機等設備，全面推動各事業單位節能減碳，更於2024年為口罩產業積極注入綠色元素，參與不織布公會領導下建立的「同一材質可回收環保口罩」國家檢測標準及回收口罩標章推動，領先推出多種型式的「可回收環保口罩」，並提供口罩回收箱及附贈回收塑膠袋，目前正積極尋求各縣市環保局及慈濟等公益組織合作，推動口罩回收再生工作，期待政府及產業界更多支持，共同邁向2050全球淨零碳排目標。華新醫材官網：www.motex.com。