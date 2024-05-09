台灣創新技術博覽會 報名熱烈

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為推動臺灣的發明與創新，2024年「台灣創新技術博覽會」將於10月17日至19日在臺北世貿1館舉辦，開放報名以來反應熱烈，本屆創博會集結了全球創新技術與產品，展示臺灣在關鍵技術領域的創新實力。

2023年本展規模創下歷史新高，共有來自23國近500家廠商、使用1,151個攤位，展出超過千項創新發明展品及技術，吸引近5萬人次之產官學研人士進場參觀。2024年的創博會將更加引人矚目，不僅提供最新發明技術的展示平臺，更是發明人和企業進入國際市場、尋求合作夥伴和投資者的絕佳機會。對於渴望在世界舞臺上展現創新之光的發明人，這是一個不容錯過的重點展會。

「台灣創新技術博覽會」係由經濟部等11個部會聯合主辦，智慧財產局及產業發展署策劃，外貿協會及工研院共同執行。

本屆將規劃「發明競賽區」、「三大主題館」、「專利商品區」、「周邊服務區」及「臺灣專利超級站」，展示臺灣產官學研發之優秀成果，並提高公眾對技術創新的認識。

由智慧財產局推動之「發明競賽區」及「臺灣專利超級站」更是創博會的兩大焦點。「發明競賽區」舉辦發明競賽，頒發鉑金獎等獎項予具創新且具商品化潛力的作品，並透過多元行銷渠道吸引全球商機，鼓勵發明人和企業投身於新技術和產品的研發，推動跨產業的革新與合作。

「臺灣專利超級站」則是一項全新計畫，精選曾在著名國際發明展獲獎之優秀專利，展示臺灣在各領域的技術深度，更提供多項服務及活動，讓社會大眾深入了解臺灣在智慧財產保護和專利技術方面的成就。歡迎發明人踴躍參與，報名可至網站（www.inventaipei.com.tw）查詢。