標會自動續標伺服裝置理財有哪些優點

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CCE中華資金交易所推出的標會自動續標伺服裝置，不僅為傳統的互助會帶來金融科技的轉型，更為會員們提供五大保證，以及在保值與收益上的兩大優勢，引領標會市場進入新8年合會時代。

首先，五大保證中的「保證不倒」有效解決倒會風險，確保每個會組正常運作，讓會員在參與新8年合會時心安理得。其次，「保證標息」為會員提供每兩年18.5％的標息報酬，創造穩定的被動收入。當會員面臨繳納會金不足時，「保證代墊」確保無息代墊會金，保障會員權益。而「保證讓渡」讓會員在加入一年後，隨時可以申請讓渡，提供極大的靈活性。最後，「保證交易」則確保讓渡交易金額計算不會損及賣方的最初交易金額權利（不含服務費）。

此外，CCE新8年合會也有兩大優勢，保值與收益。在保值方面，入會一年後為會員提供隨時申請讓渡交易的便利，同時確保讓渡過程中不損及賣方的最初交易金額（不含服務費）。這些特性讓會員的投資不僅僅是一次性的入會，而是可持續發展的入會管理方式。

至於收益，CCE新8年合會為金會員以及承攬員都享有每兩年18.5％的標息報酬，此外四級別金會員和承攬員還能擁有複投獎金，綜合這些優勢，CCE的標會自動續標伺服裝置新8年合會為標會平台開闢了一片全面、安全且收益穩定的藍海市場。