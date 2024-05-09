將在GB200占有重要位置 川湖Q2會更好

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川湖過去五季EPS

搭載輝達超級晶片GB200的伺服器將於年底量產，伺服器導軌大廠川湖（2059）看好，以行業內累積二十年實力，將在GB200全新架構伺服器中占有重要位置，隨現有H100、B100、B200高U數架構往下延伸，GB200年底起跑，川湖於整體AI、GB200伺服器的滲透率可望雙雙超越50％。

川湖執行副總王俊強指出，庫存去化已結束，第二季進入正常軌跡，回復至疫前水準，表現不會差，並預期已經連二月創新高的4月營收，不是高點。

王俊強表示，GB200液冷伺服器有OBern、MGX二個系列，為全新應用，有10+9+8 NVL72、5+9+4 NVL36等架構，川湖是伺服器導軌零件供應鏈，在這個世代扮演重要角色，整體伺服器架構非常廣，今年底、明年的GB200只是剛開始，加上現有H100、B100、B200高U數架構持續往下延伸，AI應用將散枝開花，產業步入新紀元，不僅未來二至三年展望正向，川湖於AI、GB200伺服器的滲透率均可望逾50％。

川湖首季毛利率站穩60％，但低於前一季度，毛利率未能跟隨營收創高同步登頂，成為法人關注焦點，王俊強強調，毛利率已來到6字頭，營收規模也持續放大，關鍵在於這些高附加價值應用百花齊放，營運表現不會差到哪裡去，川湖將產品廣度拉高，就可以穩固市占率，建議外界不要過度聚焦短期營運波動。

至於通用型伺服器是否復甦？王俊強回應，GPU伺服器跟通用型伺服器的預算互相牴觸，雲端服務供應商（CSP）未來會將預算投資在GPU伺服器，增幅會明顯上升，川湖正面看待這個趨勢，通用伺服器雖然疲軟，但未來起伏很難斷定。

川湖統計，第一季伺服器、廚具滑軌應用分別占71％、22％，稼動率已從2023年初的30％，拉升至第一季的55％，景氣能見度約一季，由於AI伺服器缺料問題已提前於3、4月紓解，川湖預期，第二季營運將優於首季，下半年也將優於上半年，整體毛利率、營益率將逾去年平均數。

川湖第一季財報業內、業外皆美，川湖首季獲利年增202.8％、季增152.18％，EPS逾一個股本達14.55元。