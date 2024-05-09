13檔外資強補 日K拉紅棒

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13檔拉長紅棒扮多頭指標

台股8日開低震盪走揚，台指期與台積電合力猛拉，收盤指數站上20,700點，蓄勢迎20,883點歷史新高，台積電（2330）、廣達（2382）及中華電（2412）等13檔獲外資大敲，日K收紅長棒，扮演多頭穩盤功臣。

美股四大指數7日漲跌互見，AI指標股輝達收跌1.72％，台積電ADR也跌1.2％，致台股8日開盤後，台積電直接跳空下挫，最低來到792元大跌8元，但逢低買盤承接力道強勁，股價開低走高，收當日最高802元、上漲2元，高低拉升10元，台積電連兩日拉升扮演台股穩盤最重要指標。

儘管外資8日買超縮減至23.86億元，惟鎖定特定AI股、第一季財報亮麗股大敲，買超台積電4,114張，累計連四日買超達44,205張，另對聯發科轉為買超1,252張，推升股價大漲4.78％，收在1,095元。外資買超股，對股價具莫大鼓舞作用。

第一金投顧董事長陳奕光今年來維持對台股看多的看法，更樂觀預期520總統就職前後，台股可望突破20,883點歷史上高，且指數會站上21,000點，甚至不排除會衝上21,837點。市場研判，台股指數若要衝過21,000點，台積電將扮演重要角色。

台股8日持續維持內外資法人齊買，推升指數站上20,700點，篩選8日外資買超、收盤拉長紅棒的個股有燿華、大同、中華電、萬海、健鼎、富喬、廣達、光寶科、第一金、正新、威剛、台積電、仁寶等13檔個股，扮演台股重要穩盤功臣。

從上述個股可看出，除了AI PC股仍是市場焦點外，股價表現相對落後、第一季財報優的PCB股，也成為外資買盤歸隊的標的，健鼎第一季每股獲利3.5元，創歷史同期新高，燿華第一季傳出將轉盈，隨著低軌衛星業績成長，法人看好第二季營運成長表現。

廣達3月營收突破千億元，月增二成，年增也近一成，市場不看淡第一季財報，加以期待15日將召開法說會釋出最新營運展望，外資連三日買超1.8萬張以上。