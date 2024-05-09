中信金、興富發、大同等借券賣出餘額站高… 16檔軋空行情爆發

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台股8日黑翻紅，尾盤更靠台積電（2330）、聯發科（2454）奮力一拉，站上20,700關卡，向上挑戰歷史新高意圖濃烈，5月以來行情高檔震盪向上，市場看空也悄悄集結，統計至5月7日借券賣出餘額達到1,237萬張，創下歷史新高水位。法人表示，借券賣出餘額增加多、股價卻逆勢上漲的個股，有中信金（2891）、興富發（2542）、大同（2371）等16檔，遭軋空並有機會認錯回補及進一步推升行情。

據統計，盤面上有兆豐金、中信金、台泥、新光金、大同、興富發、光寶科、力積電、威健、燿華、第一金、太子、協易機、合庫金、冠德、正新等16檔個股，本月統計至7日的借券賣出餘額增加1.38萬張～2,341張不等，且5月以來漲幅超越大盤的1.49％，受惠AI、低軌衛星轉機的燿華更逆勢上漲14.69％，成為市場慘遭軋空的代表股之一；從產業分類上來看，主要有高殖利率的金融股、這波多頭領軍的營建，加上跌深反彈或股價漲多的個股。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，借券賣出餘額來到1,237萬張的歷史新高水位，代表法人避險與放空操作盛行，可能是研判行情有反轉向下可能，不過隨著台股已經連漲三個月、5月持續緩步墊高，看錯行情的空頭只好持續遭軋空。

觀察整體借券賣出餘額水位，從今年1月初低點時僅有約880萬張，隨著台股一路上漲「放空部隊」則不斷壯大，在3月15日正式突破1,000萬張、4月12日以來賣出餘額續在1,200萬張以上的高水平，雖然台股4月16、19日均吞長黑暴跌一度回測季線，但行情在AI展望佳、520行情撐腰下，台股快速V型反彈，再次展穩所有均線之上，並呈現多頭排列氣勢。

其中，中信金、光寶科、力積電、威健、協易機等5檔，不只借券賣出餘額增加，法人近期也賣超偏空操作，但股價卻軋空上漲。外資近五日大賣中信金逾6萬張、投信則是同樣連七買逾6萬張對作，使中信金5月以來漲幅高達6.74％，以昨日收盤價36.4元換算，現金殖利率有4.94％，對內資仍然具吸引力並持續搶買，使外資成為多空拉鋸戰的輸家。