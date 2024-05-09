水冷發威 雙鴻Q1獲利逆勢增

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雙鴻近期營運表現

水冷散熱發威，再加上業外得利，散熱模組大廠雙鴻（3324）雖然第一季營收下滑，但獲利卻逆勢增，且以年增逾4成之姿，繳出歷年同期新高的成績單，單季每股稅後純益4.51元，也寫下歷史第三高。

雙鴻8日公布第一季財報，雖然第一季營收31.52億元，小輸2023年同期的32.8億元，但在產品組合優化下，毛利率卻逆勢挺進，來到24.47％，順利擠下2023年同期的22.33％及上一季的24.22％，寫下史上次高的毛利率，毛利率分別增加2.14個百分點及0.25個百分點，表現僅次於2023年第三季的26.54％。

拜毛利率走揚及營業外收入激增之賜，雙鴻2024年第一季稅後純益達3.96億元，表現明顯優於2023年同期的2.77億元，呈年增42.72％，換算單季EPS為4.51元，惟美中不足的是在營收規模走弱下，第一季營業利益3.29億元仍小輸2023年同期的3.66億元。

看好AI伺服器商機無限，雙鴻也為日後積極備糧，趁8日召開董事會通過第一季財報之便，也順利通過發行國內第五次無擔保轉換公司債，發行總面額為15億元，發行期5年，票面年利率為0％，發行價格依票面金額100％至100.5％發行，將採詢圈方式全數辦理對外公開承銷，雙鴻也表示，新取得的資金將用來充實營運資金。

雖然可轉換公司債的資金尚未到位，但雙鴻加碼泰國投資的動作卻未停歇，在8日的董事會中，雙鴻亦決議增資子公司泰鴻科技，增資金額達3,000萬美元（拆合新台幣約9.7億元）。

雙鴻雖然第一季營收走弱，但4月營收已見到回溫達12.16億元，較2023年同期的8.62億元，大幅年增41.09％，亦較上月11.37億元，成長6.95％，並寫下歷年同期新高，另累計前四月營收為43.65億元，亦較2023年同期的41.4億元，成長5.44％，順利重返正成長。