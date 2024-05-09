Skyworks狀告康希 立積拚迎轉單

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美中角力持續、延伸至科技戰場。除半導體外，通訊領域美商Skyworks也出手，狀告陸廠康希通信侵權，據康希通訊公告表示，Skyworks主張該公司侵犯多達五項專利，擬向該公司求償損失之3倍；儘管尚未收到美國司法機關之起訴書，然康希通訊強調，專利具有地域性、銷售市場以大中華區為主。然供應鏈挪移，台系射頻IC業者立積（4968）將有望迎來轉單。

康希通信主要從事Wi-Fi射頻前端晶片及模組之研發、設計，公司於8日獲悉，Skyworks於美國加州中區聯邦地區法院起訴康希通信（上海）專利侵權；Skyworks聲稱部分WiFi FEM產品，侵犯包含US 8,717,101在內等五項專利，並索賠不低於使用其專利之和許可費用及利息、費用。

Skyworks為全球射頻解決方案垂直整合大廠，全球市占率排行第二，僅次於博通；康希通信以高性能低功耗的射頻前端IC為主，法人分析，Skyworks對康希提出侵權訴訟，將加速美系業者去中化速度，台系立積將成最大贏家。

截至第一季底，立積手握628個全球專利，因所有產品皆為自行設計研發，並具備專利保護，其中，WiFi FEM占營收比重約4成。

立積透露，目前中國大陸電信商需求相當強勁，同時看好下半年不論中國大陸及全球市場都可望重回成長動能。

立積於WiFi領域深耕已久，在最新WiFi 7射頻模組之Design-in、Design-win專案數量呈現倍數成長，並獲得北美各大品牌運營商、通路商等認可；法人分析，立積除美系品牌手機大廠外，零售市場及大型營運商皆是公司客戶，因此可快速遞補現有供應缺口。

一甩過往虧損疲態，立積於2024年第一季轉虧為盈，毛利率更攀升回近六季高點；4月營收同創25個月來新高，營運回到正常軌道。在去中化趨勢之下，將有望迎來預期之外訂單，為營運動能再添柴火。