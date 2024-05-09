玉晶光4月營收 年增逾142％

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玉晶光（3406）8日公布4月營收18.76億元，月減4.31％，但和2023年同期相比大幅增加142.64％，創下同期新高紀錄；2024年前四個月累計營收為71.13億元，年增73.48％。

展望第二季，玉晶光指出，第二季是傳統淡季，營收會略為下滑，待第三季新機量產後，營收規模將有機會提高。

玉晶光說明，VR、MR部分拉貨動能仍延續至4月，3月營收VR、MR產品營收占比達20％，4月營收占比則約為10％左右；而目前看來拉貨動能有望延續至第二季，不過實際情況還是要看市場需求而定。

玉晶光第一季合併營收52.37億元，年增57.41％，創下歷年同期新高。玉晶光指出，第二季為傳統淡季，但舊機種需求還不錯，且目前稼動率維持在高檔，第二季看來有機會優於2023年同期。

另外，市場傳出iPhone 16將擴大潛望式鏡頭導入機種，而按照蘋果一貫的供應策略，推估未來將會有第二家供應商，法人則看好玉晶光2024年可望切入iPhone 16潛望式鏡頭供應鏈名單。對此，玉晶光透露，正進行認證中，若順利通過認證，最快有望在6月出貨。

展望2024年整體營運，玉晶光指出，2024年成長動能主要還得觀察手機占比能否進一步提高，該公司正積極強化產品技術以及提升良率，整體稼動率維持高檔，同時將會透過設備汰舊換新的方式提升良率，以增加產能。

法人則預期，玉晶光布局VR、MR產品已經有成，而且有望取得蘋果潛望式鏡頭的訂單，加上第三、第四季通常是全年旺季，玉晶光下半年營運有望優於上半年，且2024年業績表現也有機會高於2023年。

玉晶光先前表示，手機鏡頭設計取決於感測元件規格及自身生產技術，近年來感測元件在畫素及尺寸上仍持續發展，所以手機鏡頭朝高畫素及望遠升級趨勢不會改變。