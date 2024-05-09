燿華 低軌衛星板需求強

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燿華（2367）受惠於低軌衛星板需求強勁，4月營收年增率擴大至42.6％，激勵8日股價亮燈漲停，收盤價30.05元，終場漲停排隊買單仍逾4,000張，外資單日大買2.96萬張，自營商同步買超3,188張。

燿華8日盤後公告4月營收，單月營收以18.1億元創下2022年10月以來營收新高，月增12％、年增42.6％，累計燿華2024年前四月營收達59.74億元，年增26.2％；燿華董事會將於5月13日通過第一季度財報，市場預期在單季營收重返成長之下，可望挑戰轉盈。