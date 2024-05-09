健策 股價震盪尾盤翻紅

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健策（3653）股價在祭出連四根黑棒後，早盤多頭仍呈現腳軟走勢，一度跌破900元大關，然在季線及900元整數關卡雙支撐發威下，尾盤成功吸引到卡位買盤，不但股價由黑翻紅，終場還以940元、上漲4.44％作收，投資人可謂是大洗三溫暖。

健策4月營收10.99億元，以月增0.5％、年增22.1％，寫下近八個月的高點，累計前四月營收39.63億元，亦呈年增6.4％。健策與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾等晶片大廠保持密切合作關係，並積極卡位AI伺服器商機，後市成長動能仍值得期待。