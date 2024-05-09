凱撒衛、中釉 Q1獲利強勁

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玻陶族群受惠營建市場今年來需求旺盛帶動，首季財報紛紛繳出亮眼成績，凱撒衛（1817）首季稅後純益大增逾1倍，EPS達0.93元，創上市以來同期新高；中釉（1809）第一季EPS達0.11元，也創近八年同期新高。

凱撒衛、中釉董事會8日通過首季財報。凱撒衛受益於營建景氣及公共工程市場帶動，營收達5.76億元、年增約14％，營業利益6,565.5萬元、年增近6成，而稅後純益6,698.4萬元、年增103％，每股純益從去年同期的0.46元提升至0.93元。

中釉首季營收5.91億元、年增逾13％，營業毛利1.16億元、年增逾45％，營業利益785.3萬元，稅後純益1,839萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益0.11元，為2017年以來首季最高。

玻陶類股今年業績的強勢反彈也反映在股價上，凱撒衛5月初股價一度逼近40元，為一年多來高點，股價位階較去年底的低點反彈約14％。

中釉3月初股價曾達36元創波段高，當前股價站穩20元上方，較去年底價位增約5成。

凱撒衛受越南政策打房等事件影響，在台灣與越南兩大市場營運均衰退，不過自去年下半年開始，積極拓展的公共工程市場逐漸成為公司重要動能，加上越南政策緩景緩和，凱撒衛營運今年從谷底大幅反彈。

展望今年，凱撒衛表示，年內將持續擴大越南廠的產能，後續有望提升瓷器類及出水類營收。擴產的規模效益外，也將利用公司優勢技術高溫耐火瓷（FFC）打造高價位產品提升獲利。此外，中釉除了受到建築與工程市場的帶動，近年還積極部署新材料光電、車用甚至固態電池等熱門領域，培養更多營運養分。