永豐實利多抬轎 Q1獲利倍增

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在去年底擴充紙機投入量產、消費回暖、高利潤產品發力帶動下，民生消費紙品業者永豐實（6790）首季獲利大幅提升，營業利益大增116.5％突破3億元，帶動獲利倍增、每股盈餘達到0.93元，創近三年同期新高。

永豐實第一季營收26億元、年增4.5％，營業毛利6.9億元、年增35％，營業利益3.1億元，稅後純益2.49億元、年增112.5％，EPS達0.93元。

受益去年來獲利大幅提升，永豐實今年股價不斷創高，7日股價一度突破58元價位，創2021年9月以來新高，8月拉回至56.3元作收。

永豐實去年斥資超10億元擴充新紙機與加工設備，產能陸續到位開出，永豐實總經理李宗純表示，新增產能上看2～3成，有效滿足市場需求，有利紙品鞏固市占率甚至提升市占。

永豐實表示，潔品是今年重點部署的類別，年內持續聚焦技術優勢、高成長、高毛利開發新品，有望繼續改良獲利表現。李宗純表示，潔品將主打健康訴求，推出抗菌等功能的洗衣精和洗淨臭味洗衣產品，且投入時下民眾愛用的洗衣膠囊、洗衣球等產品，拓展新客群、刺激銷售。

對於今年目標，李宗純指出，今年初期大陸市場整體消費情緒仍略低迷不如預期，期待在今年獲利改善的基礎上，向外找到更多營運動能，例如公司已有接觸的日本市場。而面對體量龐大的大陸市場，永豐實預計與當地業者合作，用符合當地口味的行銷方式拓市。