保瑞4月營收 創14個月新高

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保瑞近年財報

保瑞（6472）受惠併購美國USL併入業績，加上胃食道逆流藥品市場競爭態勢回穩，4月合併營收16.43億元、年增逾8成、月增118％，創下近14個月以來新高。累計前四月營收45億元，年衰退20.96％。

保瑞表示，由於目前USL旗下業務仍是以美國市場藥品銷售為主，以集團兩大事業體區分，USL營收將歸屬於全球市場銷售業務的一部分，再加上4月安成藥業旗下胃食道逆流產品Dexlansoprazole在美國市場競爭態勢回穩，市占持續保持領先，帶動4月全球市場銷售業務營收一舉突破11億元大關。

若排除新併入USL營收，原有安成藥業與保瑞聯邦本月業績亦較去年同期成長逾5％，顯見原有業務仍有持續的成長潛力。

此外，4月全球委託代工CDMO業務亦有亮眼表現，配合客戶專案進度及出貨排程，4月營收較3月增加近11％，已連續兩個月達成雙位數成長目標。

4月1日起成為保瑞美國子公司的Upsher-Smith Laboratories（USL）有二座生產基地、物流中心，擁有CDMO、品牌學名藥與學名藥三大業務。法人預期未來在USL業績挹注下，保瑞營運將漸入佳境。

保瑞董事長盛保熙表示，USL的品牌學名藥領域中，即有占營收五分之一強的Vigadrone，該藥品2018年起上市，至今仍獲醫生高度指定，毛利率很高，另外也有五個罕病的稀有品項，未來三年產品線會有22個新學名藥上市，將創造很大的營運利基。

法人認為，USL的帳上股東權益大於買價，保瑞應有廉價購買利益可挹注，以該收購案規模高於過去併購益邦和GSK加拿大廠來看，廉價購買利益可能會高於過去的併購案，因此，其入帳的時間點，備受關注。