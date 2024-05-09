工具機廠Q1受匯 程泰：谷底已過

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匯兌利益挹注，程泰（1583）、亞崴（1530）、 百德（4563）、瀧澤科（6609）等工具機廠第一季財報都獲利，百德第一季每股稅後純益（EPS）達0.87元，創同期新高。程泰董事長楊德華8日表示，第一季是今年營運谷底，程泰及亞崴第二季起營運將逐季好轉。

亞崴、程泰、百德、瀧澤科因去年第四季接單不如預期，影響今年第一季出貨與營收表現，因此本業盈虧互見，拜新台幣貶值所賜，各工具機廠認列匯兌收益至少1、2千萬元，多則2、3千萬元，首季財報仍有盈餘。

程泰8日董事會承認第一季財報，第一季合併營收9.48億元、營業利益0.35億元、稅後純益0.4億元，EPS從去年同期的1.25元降至0.36元。程泰主管表示，程泰第一季營收下滑，本業仍有獲利，投資宇隆（2233）及博大（8109）等檔股票第一季末股價下跌，認列數千萬元未實現金融評價損失，還好有匯兌收益2千多萬元挹注，第一季依舊獲利。

百德首季合併營收6.92億元，營業淨利0.59億元，匯兌利益1、2千萬元，稅後純益0.48億元，EPS從去年同期0.38元倍增至0.87元，改寫同期新高。百德目前主要訂單來自航太、大陸汽機車及模具等產業。

亞崴第一季合併營收降至3.63億元、本業虧損887.7萬元，憑藉匯兌收益2,000多萬元挹注，稅後純益達0.15億元，EPS為0.18元。

瀧澤科第一季合併營收4.39億元，本業虧損0.17億元，認列匯兌利益2,000多萬元，稅後純益838.4萬元，EPS降至0.12元。瀧澤科指出，第一季本業虧損是營收下滑、毛利率減少所致。