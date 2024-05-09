名古屋新廠投產 IKKA業績戰高

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受惠客戶缺料問題緩解恢復正常拉貨，IKKA-KY（2250）第一季稅後純益4,590.7萬元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）達1.53元，若排除日圓貶值匯兌因素，單季稅後純益更可達5,000萬元，EPS接近1.7元。

IKKA表示，日本豐田汽車今年銷售展望樂觀，將有助於IKKA後續出貨續增，再加上名古屋新廠即將投產，目前正積極規劃AI智慧檢測製造，預計可大幅提高生產效率及毛利表現，IKKA首季毛利率為9％，較去年同期14％已明顯提升。法人看好，IKKA今年獲利表現可望衝刺歷史新高。

尤其名古屋新廠於3月落成開幕後，目前產線設備陸續進駐，而在此之前，IKKA表示，由於新廠已接獲電子駐車EPB系統訂單，隨下半年投產，除正式攻入北美市場，另也介入散熱模組系統、新接電動車散熱水泵訂單，預期可於年底前投產。

在名古屋新廠挹注下，IKKA表示，全年出貨量可望逐季成長。以IKKA去年營收36.45億元，稅後純益1.19億元，法人推估，今年營收將挑戰兩位數成長，有機會達到40億元新高。

IKKA進一步說明，公司未來兩大成長主要產品包括電動車散熱水泵和剎車迴路控制系統均將在新廠生產，名古屋廠可謂為公司未來營運成長新起點。

日本豐田旗下一階供應商愛信集團為IKKA大客戶，IKKA分析，豐田日前公布的新年度新車出貨量及生產量皆較上一年度成長，此外豐田也積極投入電動車及自動駕駛領域，並強化介入大陸市場，都將有助於IKKA後續出貨。