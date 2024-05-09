平和環保 17日創新板掛牌

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平和環保（6771）創新板初次上市普通股股票競價拍賣承銷作業8日完成電腦開標作業，此次辦理競價拍賣1,700張，最低得標價格為65元，最高得標價格為75元，各得標單之價格及其數量加權平均價格為68.66元，為最低競價拍賣承銷價格的1.44倍。平和環保預計5月17日於創新板掛牌上市，承銷價格為55元。

平和環保此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股1,700張，全數對外競價拍賣完成，此次參與投標的合格件共491筆，合格投標量8,229張，競價拍賣超額認購比率為4.84倍。