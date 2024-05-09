國賓 題材助攻直攻漲停

國賓（2704）受惠首季稅後純益15.75億元創新高，轉投資士電、中信金等飆股作響金融評價利益題材，激勵7日股價放量直攻漲停價76.6元至收盤，創1990年6月初以來新高，成交量暴增2.23倍、達2,875張，截至收盤尚有逾2萬張買單排隊，累計近兩個月來已飆漲逾67％。不過外資持續偏空操作，7日賣超80張、本周迄今累計賣超197張。
國賓去年EPS為1.34元，每股擬配發現金股息1元。台北國賓飯店改建其中「國賓皇琚」已近完銷，完工後就可以認列，屆時國賓業績可望更亮眼。
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國賓（2704）受惠首季稅後純益15.75億元創新高，轉投資士電、中信金等飆股作響金融評價利益題材，激勵7日股價放量直攻漲停價76.6元至收盤，創1990年6月初以來新高，成交量暴增2.23倍、達2,875張，截至收盤尚有逾2萬張買單排隊，累計近兩個月來已飆漲逾67％。不過外資持續偏空操作，7日賣超80張、本周迄今累計賣超197張。
國賓去年EPS為1.34元，每股擬配發現金股息1元。台北國賓飯店改建其中「國賓皇琚」已近完銷，完工後就可以認列，屆時國賓業績可望更亮眼。
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