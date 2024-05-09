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世紀鋼 法人挺價量齊揚

世紀鋼（9958）1130508(日線圖)
世紀鋼（9958）1130508(日線圖)

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世紀鋼（9958）受惠政策題材，8日在三大法人聯手買超加持下，成交量破萬張，股價強拉漲停回到231元，一掃先前下挫低迷。世紀鋼去年稅後純益10.47億元，年增183.74％；今年第一季營收31.48億元，年增17.7％，表現亮眼。

政府風電國產化的目標不變，套筒式基樁市占率7成的世紀鋼可望受惠，今年將由用鋼量達2,000噸的海龍風場挹注營收，也與正在投標離岸風電3-2期開發案森崴能源簽署MOU，若順利得標，將由世紀鋼供應國產套管式水下基礎、水下基樁等零部件，長期營運無虞。

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