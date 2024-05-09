亞光雙引擎熱轉 營運向前衝

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亞光近五個季度營運表現

亞洲光學（3019）8日舉辦法說會，公布第一季營收為42.88億元，年增12％，每股稅後純益（EPS）為0.4元。展望第二季，董事長賴以仁表示，會持續聚焦三大發展契機。

另外，今年主要成長動能預估將來自兩大領域，分別是數位相機和車載鏡頭，其中車載鏡頭出貨量顯著增加，去年每個月出貨量約50萬顆，而今年每個月上看約100萬顆。

亞光第一季營業淨利約1.05億元，年增率18％，主要是產品組合變化帶動所致，稅後純益約1.11億元，年增率446％，主因是利息收入、NRE收入等之影響。就第一季產品組合來看，光學元件占比49％、雷射測距儀占比約3％～4％、瞄準器占比為5％、數位相機為10％、CIS占比約19％，而其他光電零組件占比約13％。

展望第二季，賴以仁指出，會持續聚焦三大發展契機，分別是與LGIT策略合作、擴大菲律賓生產規模及頂尖技術Metalens布局。其中菲律賓擴產部分，因應客戶訂單需求，已計畫擴建第二廠，預計2025年底完成，2026年量產，屆時除了生產瞄準器，也會有部分成品級產品轉移至當地新廠生產。

而Metalens部分，賴以仁說明，亞光採取直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，其應用可涵蓋手機的臉部辨識以及AR的光波導（WAVE GUIDE），以此先進光學技術搶占未來先機。

針對2024營運，賴以仁透露，隨著瞄準器和CIS客戶庫存去化完畢後，第二季已經開始拉貨，不過今年主要成長動能會來自數位相機和車載鏡頭。數位相機部分，亞光提供隨身型數位相機光學變焦解決方案，由於有很多日本大廠退出該市場，去年總出貨量為86萬台，今年預計可達100萬台。

車載鏡頭部分，賴以仁表示，去年每月鏡頭出貨量約50萬顆，今年訂單能見度高，從目前到10月的訂單來看，每個月出貨量可達約100萬至110萬顆，明顯成長；且由於車載鏡頭進入大量生產階段，有助於良率提升，也會帶動較好的毛利空間。

另外，亞光也積極布局潛望式鏡頭。賴以仁指出，目前手機廠商主要聚焦兩大部分，分別為多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦，這兩種亞光都有布局。