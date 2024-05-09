亞泰金屬首季獲利 寫同期次高

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亞泰金屬（6727）8日公布2024年第一季合併營收達3.67億元，年增7％，創近六季度營收新高，第一季稅後純益4,507萬元、年增48.62％，第一季每股稅後純益（EPS）達1.82元，年增41.09％。

亞泰金屬指出，該公司受惠產品安裝及調試順利，帶動營運動能向上，加上美元升值產生業外收益挹注，第一季獲利刷新同期次高。

亞泰金屬表示，受惠產品於客戶端驗收進度良好，創造營收新高，且本季認列營收產品組合自製率逐漸提高，2024年第一季整體毛利率達20％、營業利益率達11％水準，帶動整體營運獲利表現。

亞泰金屬表示，現有客戶新增投資東南亞地區設備需求，以及AI伺服器、低軌衛星與電動車市場等應用陸續發酵，相關供應鏈陸續增加資本支出投入擴產、海外生產佈局計畫，目前整體營運掌握度已至2025年下半年，挹注整體產能稼動率保持接近滿載。隨著二廠正式啟用，有助於增加整體設備自製率，提升亞泰金屬的市場競爭力，以期創造未來營運保持良好的成長動能。

亞泰金屬為專業的銅箔基板（CCL）高階含浸與各式水平塗佈設備製造商，為擴大公司業務布局，持續調配旗下楊梅一、二廠設備生產配置，除提高產線調度靈活性、設備自製率增加，並可投入軟性基板、被動元件、複合材料等水平塗佈相關應用設備生產組裝，提升公司市場競爭力，擴大業務接單量能。

展望未來營運，亞泰金屬持審慎樂觀看法，應對現有主要客戶投入東南亞地區的設備與服務需求大幅提升，積極籌畫於東南亞設立服務據點，滿足當地市場即時需求，有助於東南亞銷售版圖再下一城，隨著設備持續出貨、客戶端安裝與調適、驗收後營收認列挹注，同時產品結構組合優化，有助於進一步提升未來營運表現。