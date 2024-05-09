4月定期定額 再創高

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小資族、散戶資金持續擁抱台股，成為台股指數不斷攻堅、創高的助力。臺灣證券交易所8日公布，4月證券商承作的定期定額投資金額再衝高至124.57億元，持續突破3月的118.22億元的新紀錄。

定期定額近年來表現一路創高，在國內定存資金規模十分龐大下，國人漸將定存資金透過定期定額投資，熱衷投資台股高息ETF，帶動近來台股ETF規模及受益人均不斷創新高。

國人已逐漸習慣透過定期定額投資，帶動近幾年來定期定額熱度大爆發，幾乎每個月都創新高，據統計，去年4月證券商承作的定期定額投資於股票及ETF金額只有68.9億元，短短一年內激增55.67億元、幅度高達八成；若與3月相比，也增長了6.35億元、幅度5.37％。

此外，4月台股集中市場成交量能活絡，各項指標多有不錯的表現，成交量周轉率上升至12.04％，高於3月的11.76％。

另在當沖表現也相當熱絡，4月當沖成交值占比36.88％、平均每日當沖戶數130,458戶，都比3月的34.61％、125,317戶增長；ETF成交值占比為5.79％，低於3月的6.61％。

內資就是愛台股，在集中市場自然人成交值比重方面，4月為56.29％，比3月的55.42％高，外資成交值比重32.33％、略高3月的32.12％；惟在4月有交易戶數為4,014,418戶，低於3月的4,110,088戶，顯示大戶、中實戶買盤回流。