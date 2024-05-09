櫃買中心運用綠債 推廣淨零建築

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內政部建築研究所7日舉辦「淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會」，並由台灣建築中心、國家住都中心、櫃買中心及台北市會計公會共同協辦。

活動當日內政部建築研究所所長王榮進、台灣建築中心董事長崔懋森、國家住都中心執行長黃景茂及櫃買中心總經理李愛玲等皆出席響應淨零建築倡議，以期達成台灣2050淨零排放目標。

為推廣善用綠色債券籌措興建淨零建築所需資金，櫃買中心債券部副理黃仁宏就「公民營機構興辦淨零建築之綠色債券籌措方法及效益」進行專題演講，說明由於興建淨零建築所需金額龐大且借款期間較長，很適合藉由綠色債券固定利率及發行期限長的特性進行融資，目前市場已有超過20％之綠色債券資金運用於綠建築投資計畫。

櫃買中心表示，現行綠建築投資計畫若符合國際市場綠建築標準，如歐盟永續經濟活動分類方案（EU Taxonomy）或氣候債券倡議組織（CBI）之氣候債券分類方案，或依據我國「永續經濟活動認定參考指引」，同時取得內政部綠建築標章銀級以上及建築能效標示2等級以上，即可發行綠色債券。此外，現行取得內政部綠建築候選證書者，可依取具之候選標章等級獲得相應之容積獎勵。

櫃買中心為利國家住都中心達成興建25萬戶社會住宅目標，將配合內政部、財政部及金管會等跨部會研商，協助國家住都中心研議發行綠色債券等永續發展債券籌集資金，以多元化其籌資管道、增加籌資彈性及管理利率風險能力，除可降低融資利息財務負擔，實現居住正義並邁向淨零轉型，亦同時達到擴大綠建築及永續發展債券市場規模的雙贏效果。

據統計，截至4月底，我國綠色債券市場已發行127檔，發行金額達3,938億元，鼓勵更多政府機構及企業透過發行綠色債券來達成建築節能減碳目標。更多有關綠色債券制度介紹，可至櫃買永續發展債券專網查詢。