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櫃買 招手資訊、護理人才

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櫃買中心為開創數位轉型新契機，將招募應用系統開發、主機管理、資安、AI及大數據、資料庫管理五類資訊專才及護理人員，資訊類並歡迎應屆畢業之社會新鮮人報考。

櫃買中心致力建構友善的職場環境，除享有勞、健保及團保外，另提供交通與伙食津貼、獎金、退休金、自強活動、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、育兒津貼及子女教育補助等完善福利措施，以及多元化教育訓練。招募報名時間自即日起至14日，一律採網路報名，招募資訊可至證基會招募專區。

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