台指期 外資加碼多單

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台股8日小幅開低後震盪，隨後在台積電、聯發科同步拉抬下表態上攻，終場加權指數上漲46點收20,700點，台指期上漲77點收20,725點，期現貨轉正價差24.49點，電子期轉為正價差0.9點，金融期正價差縮至0.38點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,250口至6,095口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3,622口至15,603口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少4,004口至4,030口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,100點，賣權未平倉最大量集中在20,000點。全月未平倉比（put／call ratio）由1.3升至1.46，期交所VIX指數下降0.54至16.94，整體選擇權籌碼面偏多。

永豐期貨指出，美聯準會票委Kashkari周二時表示房屋市場的韌性超乎預期，並質疑聯準會的貨幣政策的限制性，整體談話中性偏鷹，市場維持今年兩次的降息預期，美股漲勢趨緩，美國四大指數漲跌互見，後續留意3月～4月震盪區間上緣是否突破。

台股部分，8日表現相對有利多方的盤勢；類股漲跌互見，重電族群在華城上漲8％的領軍下表現最為亮眼，大同、士電也都有超過3.5％的漲幅。整體來看，權值股表現穩健，且目前大盤、櫃買指數均溫和量增，類股資金也持續輪動，整體反彈格局延續。不過大盤位階已高，考量前高壓力逼近，開高、開低都建議別過度追價。

元富期貨表示，台股日K呈現連三紅，漲勢延續再創波段反彈新高點，站穩在所有均線之上，多方架構明確，有機會向上回補空方缺口，甚至挑戰歷史新高，不過波段漲幅已超過1,400點，仍須留意漲多回檔賣壓。