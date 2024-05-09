各擁利多 大同、永信建搶手

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大同（2371）取得美國變壓器首張訂單，具象徵意義，而永信建（5508）每年穩健獵地推案，2024年迎來新案入帳高峰期，近期該兩檔股價維持交投活絡，可留意相關認購權證。

大同4月取得北美變壓器UL安規認證後，再宣布取得首張美國變壓器訂單，預期配電、電力變壓器將有望分別於2024年底、明年挹注營收，同時變壓器外銷毛利率較佳，有助產品組合優化。

法人認為，台灣及美國的變壓器供不應求，大同正透過產線增加人力班次、添購生產設備、優化產線等方式來增加變壓器產能，期望在2024年中前將變壓器產能提升20％～25％。大同的電力新能源事業群的在手訂單約200億元，訂單能見度一年。

2023年雖然全台房市因高利率及打房政策影響而降溫，永信建藉著首購首換的產品定位及高雄地區小坪數新成屋具稀缺性，新案開賣初期有不錯的業績表現，每股稅後純益（EPS）為12.55元，獲利創新高，2023年底前平均銷售率達60％～90％，預期2024年在利率觸頂以及打房政策影響淡化下，將延續熱絡買盤，永信建第一季成屋銷售優於預期，EPS為4.9元，法人上修2024年毛利率及獲利預估值。

永信建2024年預計再推出三大個案，合計總銷65億元，「保成二期」總銷26億元，第二季入帳，「大昌案」總銷19億元，第三季入帳、「鳳東案」總銷20億元，也是第三季入帳。