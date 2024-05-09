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虛擬幣市值驟降 專家示警

4月減11.3％；分析指出比特幣價若跌破支撐點，可能回落至50,949美元

4月是虛擬貨幣艱難的一個月，總市值下降11.3％，主因包括降息預期變化、地緣政治風險及比特幣現貨ETF流量放緩。圖／美聯社
4月是虛擬貨幣艱難的一個月，總市值下降11.3％，主因包括降息預期變化、地緣政治風險及比特幣現貨ETF流量放緩。圖／美聯社

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虛擬幣市值變化及比特幣走勢
虛擬幣市值變化及比特幣走勢

幣安4月虛擬貨幣市場分析報告出爐，據指出，4月是虛擬貨幣艱難的一個月，總市值下降11.3％，主因包括降息預期變化、地緣政治風險及比特幣現貨ETF流量放緩；幣修學分共同創辦人周律辰也示警，近一周比特幣的支撐點是64,555美元，若再跌破此價位，可能會進一步回測50,949美元。

幣安報告說明，市值前十名的虛擬貨幣，4月收盤時幾乎都是負成長，其中以太幣和比特幣都下跌了8％左右，主要是受到美國降息預期變化、地緣政治風險以及比特幣現貨ETF流量放緩影響，。

NFT市場也出現下滑，總銷售額月減21％至11.1億美元，不過銷售排名前五的系列中，有四個是以比特幣為基礎打造的相關系列協議，包含Ordinals、PUPS、WZRD和NodeMonkes，總銷售額達到4.23億美元。

幣安報告分析，從頂級鏈的NFT銷售額來看，比特幣以5.67億美元領先，其次是以太坊的2.41億美元，和Solana有1.53億美元。

從百分比來看，比特幣的總交易量下降5％，以太坊和Solana的總交易量大幅下降近50％。

這些數字表明收藏家最近將注意力轉向基於比特幣的產品。

周律辰表示，NFT在過去曾大為流行，但就像不同股票也有輪動的時候，如今投資人對於比特幣基礎的產品較感興趣，此次的牛市剛好就是比特幣銘文跟符文這兩個議題的討論度比較高，所以交易量特別多，相當於幣圈的資金多湧向這個區塊，而以太坊市場依然是很熱絡，唯獨NFT市場比較低迷。

雖然銘文和符文很受歡迎，但比特幣價格卻仍然沒有新的突破，周律辰表示，根據技術線圖分析，這次牛市高峰7.7萬美元的回跌支撐點是64,555美元，若一周內跌破這個價位，比特幣價格可能會進一步回測至50,949美元，且今年的牛市高峰就會重新評估。

但若順利守住64,555美元，且開始上揚，就有機會衝破前一波高點的7.3萬美元。

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