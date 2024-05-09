穩定幣有靠山 4月供給量創2年新高

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比特幣價格在今年3月突破7.3萬美元歷史新高後，4月至今價格震盪，導致幣圈的整體市值下跌，但幣安同時也發現，4月與美元掛鉤的穩定幣供給量達到近兩年最高點，專家分析這代表資金湧入穩定幣，可能與現貨ETF買盤有關，也有可能是投資人正觀望市場後續反應，先換回穩定幣。

幣安在報告中分析，4月與美元掛鉤的穩定幣的總供應量達到近兩年來的最高點，USDT和USDC的穩定幣供應量一直在穩步增加，顯示資金持續流入加密貨幣市場。

幣修學分共同創辦人周律辰表示，與美元掛鉤的穩定幣USDT供給量越多，就代表資金湧入越多，帶動穩定幣的需求上升，一方面有可能是因為投資人看好未來的市場行情，進而先買入穩定幣、再用穩定幣購買需要的虛擬貨幣，並等待市場行情上漲，另一方面也有可能是與比特幣現貨ETF的上市，進而使幣圈資金流入量增加有關。

周律辰指出，以穩定幣USDT的運作機制來說，其與美元幾乎1比1掛鉤，只要有人需要USDT，發行商就必須同步用等比例的美元作為現貨抵押，相反來說，若市場不需要這麼多USDT，投資人將多餘的USDT賣給發行商，發行商會再銷毀USDT、換回美元，而USDT的供給量多就是直接反映市場有較多資金湧入。

周律辰補充說，以比特幣現貨ETF來說，雖然ETF是有價證券，但機構仍然需要實際存有投資人所購買的比特幣現貨存量，讓投資人可以實現交割，因此對於機構來說，他們還是會需要買穩定幣作為庫存來買比特幣，因為目前要實際用法定貨幣購買比特幣還是不太方便。

此外，4月有發生中東地緣政治危機，鄰近地區的投資人為了避險，可能會將手中持有的虛擬貨幣換回穩定幣，這也使得穩定幣供給量增加。