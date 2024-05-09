亞航具備FAA及EASA雙認證

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亞航公司（2630）於1955年成為亞洲地區第一個取得美國聯邦航空總署（FAA）維修認證之專業飛機維修公司，為布局採用EASA規範之客戶，於2018年決心投入EASA認證申請，歷經疫情影響稽核流程、缺點改正，終於2024年5月通過EASA稽核，獲得EASA Airbus 318/A319/A320/A321機型維修認證，預將挹注民機維修可觀動能。

亞航目前已具備波音B737系列、空巴Airbus A320系列、DASH-8及ATR42/72系列機型之FAA認證，惟因未具備EASA認證，錯過許多潛在維修機會，因此在盧天麟董事長的帶領下，積極投入EASA認證的申請工作，即使在疫情中，仍積極為通過認證做好準備。通過EASA認證後，亞航同時具備FAA及EASA雙認證，已涵括主流民航市場客戶，讓民機維修業務拼圖更為完整。

2002年6月，歐盟（EU）十五國在布魯塞爾的會議上決定成立「歐洲航空安全局（EASA）」，EASA機構的主要職責是起草民用航空安全法規，它還將給歐盟提供技術上的專家，並對有關的國際協定的結論提供技術上的幫助。除此之外，該機構執行與航空安全相關的運行頒證工作，例如航空產品和有關設計，製造和維護的組織的認證，與聯邦航空管理局（FAA）同為世界主要國際民航機構，民機市場亦區分為FAA與EASA陣營。

隨著疫情結束，民航市場自2023年開始復甦，2024年更加蓬勃發展，亞航公司獲得EASA認證後，對其民機業務的未來發展，將有更大的揮灑空間。